Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes müthiş performansıyla değerini sürekli artırıyor. Orta sahada bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerjiyle oynayan 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı.
Başkan Ahmet Nur Çebi önceki gün yaptığı açıklamada Gedson'un 2026'da bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzattıklarını ifade etmişti. Siyah-beyazlı yönetimin, Portekizli futbolcunun 1,2 milyon euro olan yıllık garanti ücretine de iyileştirme yaparak 1,7 milyon euroya çıkardığı belirlendi.
Başkan Çebi'nin rekor bonservis bedeliyle satabileceklerini açıkladığı Gedson Fernandes'e birçok cazip teklifin geldiği öğrenildi.
BENFICA, 20 MİLYON EURO ÜSTÜNE SICAK
Avrupalı bazı kulüplerin yıldız oyuncu için Benfica'nın kapısını da çaldıkları kaydedildi. Beşiktaş'la yapılan anlaşma gereği Gedson'un transfer haklarının yüzde 50'sini elinde tutan Benfica'nın yetenekli oyuncunun sezon sonu 20 milyon euronun üzerinde bir bonservisle satılmasına sıcak baktığı vurgulandı.
Buna göre Beşiktaş, Gedson'u elden çıkarırsa bonservisin yüzde 50'si Benfica'nın kasasına girecek. Satış 25 milyon euro karşılığında gerçekleşirse Beşiktaş ve Benfica bu parayı paylaşacak. Kartal, Gedson'u Şubat 2022'de 6 milyon euro karşılığında transfer ederken yarım sezonluğuna Çaykur Rize'ye kiralamıştı.
Başkan Ahmet Nur Çebi önceki gün yaptığı açıklamada Gedson'un 2026'da bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzattıklarını ifade etmişti. Siyah-beyazlı yönetimin, Portekizli futbolcunun 1,2 milyon euro olan yıllık garanti ücretine de iyileştirme yaparak 1,7 milyon euroya çıkardığı belirlendi.
Başkan Çebi'nin rekor bonservis bedeliyle satabileceklerini açıkladığı Gedson Fernandes'e birçok cazip teklifin geldiği öğrenildi.
BENFICA, 20 MİLYON EURO ÜSTÜNE SICAK
Avrupalı bazı kulüplerin yıldız oyuncu için Benfica'nın kapısını da çaldıkları kaydedildi. Beşiktaş'la yapılan anlaşma gereği Gedson'un transfer haklarının yüzde 50'sini elinde tutan Benfica'nın yetenekli oyuncunun sezon sonu 20 milyon euronun üzerinde bir bonservisle satılmasına sıcak baktığı vurgulandı.
Buna göre Beşiktaş, Gedson'u elden çıkarırsa bonservisin yüzde 50'si Benfica'nın kasasına girecek. Satış 25 milyon euro karşılığında gerçekleşirse Beşiktaş ve Benfica bu parayı paylaşacak. Kartal, Gedson'u Şubat 2022'de 6 milyon euro karşılığında transfer ederken yarım sezonluğuna Çaykur Rize'ye kiralamıştı.