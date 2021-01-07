Gaziantep Futbol Kulübü yaz transfer döneminde her konuda anlaşma sağladığı ancak bazı ufak pürüzlerden dolayı transfer edemediği Cezayirli stoper Benlamri'yi kiralamak için Olympique Lyon'a teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.



Gaziantep Güneş gazetesinden Ali Budak'ın haberine göre; Sezon başında Shabab takımından ayrılan ve bedelsiz olarak Lyon'a transfer olan ancak burada pek fazla forma şansı bulamayan Benlamri'yi kadroya katmayı planlayan kırmızı siyahlıların oyuncudan onay aldığı ve işin kulüpler arasındaki görüşmelere kaldığı bildirildi.



SUMUDİCA İSTEDİ, BAŞKAN ONAYLADI



Devre arası transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrodaki eksik bölgelere takviye yapmayı amaçlayan Gaziantep FK'da nokta atış yapılması planlanırken Benlamri için Sumudica ve başkan Mehmet Büyükekşi'nin transfer edilmesi konusunda fikir birliğine vardıkları bildirildi. Sumudica'nın yakından tanıdığı Shabab'tan eski öğrencisi olan Benlamri'nin Gaziantep FK'ya gelmek istediğini rumen teknik adama da söylediği gelen bilgiler arasında yer aldı.



BAŞKAN DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?



Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilenilen ancak Lyon'a giden Benlamri için başkan Mehmet Büyükekşi o dönemde gazetemiz spor servisine şu açıklamalarda bulunmuştu; "Benlamri ile her konuda anlaştık ancak kulübü ile olan sorunları var. Biz kiralık olarak kadroya katmak için teklifimizi yaptık ve beklemeye geçtik. Benlamri'de gelmek istiyor."



BENLAMRİ'Yİ TANIYAIM



Kariyerinde ilk defa Avrupa macerasını Fransa'nın Lyon takımı ile yaşayan Benlamri bu sezon Fransız ekibi ile sadece 2 maça çıkabilmiş ve 47 dakika sahada kalabilmişti. 31 yaşında 1,90 boyundaki deneyimli stoperin transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. [Fotoğraf: https://www.instagram.com/p/B0OnG-BHETF/]



