Gaziantep FK yeni kaleci transferini açıkladı

Gaziantep FK son olarak HJK Helsinki forması giyen kaleci Halil Bağcı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Gaziantep FK yeni kaleci transferini açıkladı
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22 Ocak 2024 19:42
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Halil Bağcı'yı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak HJK Helsinki forması giyen 20 yaşındaki kaleci Halil Bağcı ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Gaziantep doğumlu kaleci Bağcı'nın kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilen açıklamada, "Halil Bağcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

 

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