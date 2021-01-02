Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın takımı Erzurumspor ile Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK kozlarını paylaştıKazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golünü 69. dakikada Kevin Mirallas kaydetti. Sağ kanattan sıfıra inen Kenan, rakibinden sıyrılıp topu altıpasa çıkarttı. Bomboş durumda topla buluşan Mirallas sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Erzurumspor'da 92. dakikada Ömer Şişmanoğlu ceza sahasında yerde kalmıştı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu VAR'ın uyarısı sonrası izleme kararı aldı. VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verildi. 90+6'da penaltı atışını kullanan Emrah Başsan, topu ağlara gönderdi ve skora eşitliği getirdi.33 yaşındaki Belçikalı yıldız Mirallas, Gaziantep FK'da 10 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans yakaladı.Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor 13 puana çıkarken, Gaziantep FK 28 puana yükseldi ve 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Gaziantep FK maç fazlasıyla liderlik fırsatından da oldu.Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.18. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında, ön direkte yükselen Teikeu'nun kafa vuruşunda, top uzak direkten döndü.45+2. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Schwechlen'in müsait pozisyonda kafa vuruşunda, topu auta gitti.15 10 Barcelona'da Coutinho, sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek15 32 Premier Lig'de Burnley-Fulham maçına Kovid-19 engeli69. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanatta rakibe çarparak önüne düşen topla ceza alınan giren Kenan Özer, meşin yuvarlağı penaltı noktasına çıkardı. Mirallas, topu sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.90+3. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Djilobodji ile Ömer Şişmanoğlu'nun mücadelesinde Ömer yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Emrah Başsan, topu filelere gönderdi: 1-1.Erzurum Kazım KarabekirTugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Samet ÇiçekFarnolle, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 83 Murat Uçar), Teikeu, Schwechlen, Kaan Kanak (Dk. 83 Mücahit Albayrak), Donald (Dk. 77 Ömer Şişmanoğlu), Osman Çelik (Dk. 77 Petrus Boumal), Obertan, Emrah Başsan, Novikovas (Dk. 79 Rashad Muhammed), Ricardo GomesGünay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (Dk. 88 Kozulj), Vetrih (Dk. 56 Jefferson), Mirallas (Dk. 79 Furkan Soyalp), Olkowski, Muhammet Demir (Dk. 56 Kenan Özer), Dicko (Dk. 56 Andre)Dk. 69 Mirallas (Gaziantep FK), Dk. 90+6 Emrah Başsan (penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)Dk. 11 Mirallas, Dk. 45+1 Muhammet Demir, Dk. 90+4 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 14 Emrah Başsan, Dk. 84 Ricardo Gomes, Dk. 86 Schwechlen, Dk. 87 Oltan Karakullukçu (Kulübede) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)