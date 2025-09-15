15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Gaziantep FK, üst üste 3. galibiyetini aldı!

Burak Yılmaz yönetiminde çıkışa geçen Gaziantep FK, Kocaelispor galibiyetiyle üst üste 3. kez sahadan zaferle ayrıldı.

15 Eylül 2025 13:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, üst üste 3. galibiyetini aldı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Ligde 7. sezonunu geçiren kırmızı-siyahlılar, ilk hafta maçında evinde Galatasaray'a, ikinci hafta ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Teknik direktör değişikliğinin ardından Burak Yılmaz yönetiminde sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci galibiyetini Kasımpaşa karşısında 3-2'lik skorla aldı.



Kocaelispor'u evinde 2-0 mağlup eden Güneydoğu temsilcisi, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 3 maçı da kazanmış oldu.

- İlk kez gol yemedi

Geçen sezonun evinde en az gol yiyen takımı ünvanına sahip olan Gaziantep ekibi, bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı. 

Gaziantep FK'nin Augsburg'dan kiralık olarak transfer ettiği genç oyuncusu Yusuf Kabadayı, ilk maçında golle tanıştı.

Yeni transferlerden Tayyip Talha Sanuç ve Drissa Camara da Kocaelispor maçında kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giydi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
