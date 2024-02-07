Gaziantep FK, penaltı kazandı! İrfan Can kurtardı!

Fenerbahçe ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği maçta dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.
Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına gönderdiği topta Oosterwolde müdahale etti. Gaziantep FK'lı futbolcular penaltı bekledi.
VAR hakemi Bülent Birincioğlu, hakem Burak Şeker'i pozisyon için monitöre çağırdı. Pozisyonu izleyen Şeker, beyaz noktayı gösterdi.
Gaziantep FK'da topun başına geçen Maxim, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi.
Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına gönderdiği topta Oosterwolde müdahale etti. Gaziantep FK'lı futbolcular penaltı bekledi.
VAR hakemi Bülent Birincioğlu, hakem Burak Şeker'i pozisyon için monitöre çağırdı. Pozisyonu izleyen Şeker, beyaz noktayı gösterdi.
Gaziantep FK'da topun başına geçen Maxim, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi.