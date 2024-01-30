Gaziantep FK'de galibiyet hasreti sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Gaziantep FK, son oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi.



Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Gaziantep temsilcisi, bu maçtan sonra oynadığı 11 karşılaşmadan 1 galibiyet, 5'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.



Bu karşılaşmalardan sadece 18. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Güneydoğu temsilcisi, son oynadığı 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.



Dün Galatasaray'la oynadığı karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Gaziantep temsilcisinin böylelikle galibiyet hasreti 6 maça çıktı.



Ligde topladığı 23 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 26 kez havalandırırken kalesinde ise 35 gole engel olamadı.



- Javtovic cezalı duruma düştü



Gaziantep FK'de 3 sarı kartı bulunan ve dünkü maçta kart gören Jevtovic, cezalı duruma düştü.



Jevtovic, Ligin 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü iç sahada oynanacak Mondihome Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.



- 2 oyuncu kart ceza sınırına geldi



Gaziantep FK'de ayrıca Bikel ve Arda Kızıldağ, ligde 3 sarı karta ulaştı.



İki oyuncu, ligde bir sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.















