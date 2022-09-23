Gaziantep FK'da, Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Gaziantep FK, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK'da, Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
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23 Eylül 2022 20:05
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman taktik çalışmalarıyla son buldu.

Antrenmana tedavisi devam eden Abdülkadir Parmak ile Makedonya Ümit Milli Takımı'nda bulunan Luka Stankovski katılmadı.

Öte yandan Gaziantep temsilcisi, cumartesi saat 15.30'da Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

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