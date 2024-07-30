Gaziantep FK, Bosnalı forvet Kenan Kodro'yu kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Kenan Kodro'yu kiralık olarak transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Bosnalı forvet Kenan Kodro'yu kiraladı
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30 Temmuz 2024 23:20
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Kenan Kodro'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Kenan Kodro'nun kiralanması için Ferencvaros kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kodro'nun, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

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