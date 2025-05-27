27 Mayıs
E.Braunschweig-Saarbruecken
21:30
28 Mayıs
Huracan-Corinthians
03:30
28 Mayıs
Sao Paulo-Talleres
01:00
28 Mayıs
Botafogo RJ-Universidad de Chile
03:30
27 Mayıs
Grasshopper-Aarau
21:30
27 Mayıs
Trelleborgs FF-Helsingborg
20:00
27 Mayıs
Sandvikens IF-GIF Sundsvall
20:00
27 Mayıs
Daegu FC-Jeonbuk
0-4
27 Mayıs
Daejeon-Pohang Steelers
1-3

Gauff ve Zverev ikinci tura çıktı

Fransa'da düzenlenen sezonun ikinci grand slam Fransa açıkta kadınlarda ABD'li sporcu Coco Gauff ve erkeklerde ise Alman tenisçi Alexander Zverev, ikinci tura yükseldi.

calendar 27 Mayıs 2025 18:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gauff ve Zverev ikinci tura çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlarda ABD'li sporcu Coco Gauff ile tek erkeklerde Alman tenisçi Alexander Zverev, ikinci tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansında birinci tur maçlarına devam edildi.

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alman tenisçi Alexander Zverev, ABD'li rakibi Learner Tien'i 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Avustralyalı tenisçi Alex De Minaur (9 numaralı seribaşı), Sırp sporcu Laslo Djere'i 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yendi ve bir üst tura adını yazdırdı.

Rus tenisçi Daniil Medvedev (11) ise Büyük Britanyalı rakibi Cameron Norrie'ye 3-2 (5-7, 3-6, 6-4, 6-1, 5-7) yenilerek ilk turda elendi.

Gauff ve Andreeva ikinci turda

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Coco Gauff, Avustralyalı rakibi Olivia Gadecki'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Rus sporcu Mirra Andreeva (6 numaralı seribaşı) ise İspanyol tenisçi Cristina Bucsa'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.