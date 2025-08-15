NBA'in eski süperstarlarından Kevin Garnett, Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers'a, takımın erken playoff elenişinin ardından destek verdi ve asıl sorunun kadro uyumu olduğunu savundu.ifadelerini kullandı.Rivers, 2023–24 sezonunun ortasında Bucks'ın başına geçmişti. 2024–25 sezonuna 2–8'lik bir başlangıç yapan takım, kasım sonunda 9 maçın 8'ini kazanarak 10–9'a yükseldi. Aralık ayında NBA Kupası'nı kazanan Bucks, buna rağmen 2017–18'den beri ilk kez Merkez Grubu'nu lider tamamlayamadı.Şubat ayında, takımın uzun yıllardır formasını giyen Khris Middleton, Washington Wizards'a takas edilerek Kyle Kuzma kadroya katıldı. Milwaukee, 5 Nisan'da üst üste 9. kez playoff biletini aldı ancak Indiana Pacers'a ilk turda 5 maçta elendi. Damian Lillard'ın 4. maçta yaşadığı aşil sakatlığı sezonun sonunu getirdi ve yaz döneminde serbest bırakıldı.Garnett'in sözleri, Rivers'ın sisteminden ziyade kadro yapısının daha büyük bir problem olduğuna işaret ediyor.