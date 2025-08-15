15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Garnett'ten Doc Rivers'a destek: "Bucks'ta sorun, oyuncularda"

NBA'in eski süperstarlarından Kevin Garnett, Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers'a, takımın erken playoff elenişinin ardından destek verdi ve asıl sorunun kadro uyumu olduğunu savundu.

calendar 15 Ağustos 2025 14:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Garnett'ten Doc Rivers'a destek: 'Bucks'ta sorun, oyuncularda'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA'in eski süperstarlarından Kevin Garnett, Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers'a, takımın erken playoff elenişinin ardından destek verdi ve asıl sorunun kadro uyumu olduğunu savundu.

"Bence mesele tamamen oyuncularla ilgili. Her oyuncu onun için oynamaz, her oyuncu onun tarzına uymaz. Doc, 48 dakika boyunca sert savunma yapmak ve mücadele etmek isteyen sert mizaçlı bir adam." ifadelerini kullandı.

Rivers, 2023–24 sezonunun ortasında Bucks'ın başına geçmişti. 2024–25 sezonuna 2–8'lik bir başlangıç yapan takım, kasım sonunda 9 maçın 8'ini kazanarak 10–9'a yükseldi. Aralık ayında NBA Kupası'nı kazanan Bucks, buna rağmen 2017–18'den beri ilk kez Merkez Grubu'nu lider tamamlayamadı.


Şubat ayında, takımın uzun yıllardır formasını giyen Khris Middleton, Washington Wizards'a takas edilerek Kyle Kuzma kadroya katıldı. Milwaukee, 5 Nisan'da üst üste 9. kez playoff biletini aldı ancak Indiana Pacers'a ilk turda 5 maçta elendi. Damian Lillard'ın 4. maçta yaşadığı aşil sakatlığı sezonun sonunu getirdi ve yaz döneminde serbest bırakıldı.

Garnett'in sözleri, Rivers'ın sisteminden ziyade kadro yapısının daha büyük bir problem olduğuna işaret ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.