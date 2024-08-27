NBA'in eski süperstarlarından Kevin Garnett, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun Doğu Konferansı'ndaki "en iyi dördüncü oyuncu" olduğunu iddia etti.



'Ticket & the Truth' podcast'inin son bölümünde, Boston Celtics forması giymiş olan eski takım arkadaşları Kevin Garnett ve Paul Pierce, sekiz kez All-NBA kadrolarına seçilen, Yılın Savunmacısı ödülü sahibi, iki kez lig MVP'si olmayı başaran, 2021'de şampiyonluk kazanan ve Finaller MVP'si ödülünün de sahibi olan Giannis'i değerinin altında gören yorumlarda bulundular.



Garnett, Giannis için şu açıklamaları yaptı:



"Joel Embiid varken ona en iyisi diyemezsiniz. Ve Jayson Tatum da oradayken. Bunu tartışmam. Muhtemelen Doğu'daki en iyi dördüncü oyuncudur."



2023-24 sezonunda Giannis, NBA tarihinde %60 şut yüzdesiyle 30 sayı ortalaması barajını geçen ilk oyuncu olmuştu. Üst üste ikinci sezonda maç başına 30'dan fazla sayı, 10'dan fazla ribaund ve 5'ten fazla asist ortalaması yakalayan Antetokounmpo'nun bu başarısı, lig tarihinde yalnızca yedi kez elde edilebilmişti.





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