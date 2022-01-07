Gareth Bale, futbolu bırakabilir!

Real Madrid kariyeri sakatlıklarla geçen Gareth Bale için İngiliz basınından sürpriz bir iddia geldi.



FUTBOLU BIRAKABİLİR



The Athletic'te yer alan habere göre; İspanyol devi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve yeni görüşmeler yapmayan Bale'in, Galler Milli Takımı'nın durumuna göre futbolu bırakabileceği aktarıldı.



MİLLİ TAKIMIN DURUMUNA BAĞLI



Haberde, Dünya Kupası Elemeleri'nde Avusturya ile karşılaşacak Galler Milli Takımı'nın Dünya Kupası vizesi alması halinde 32 yaşındaki futbolcunun, Kasım'da düzenlenecek kupa için oynayabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.



Bale'in, ülkesinin Dünya Kupası vizesi alamaması durumunda ise futbol kariyerine nokta koyabileceği ifade edildi.



Galler, Dünya Kupası play-off turunda Avusturya'yı geçmesi halinde İskoçya - Ukrayna karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.





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