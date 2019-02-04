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Galatasaray'ın bitmeyen fobisi

Alanyaspor'la berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'ın deplasman fobisi bitmek bilmiyor. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon dış sahada oynadığı 10 maçta tam tamına 16 puan kaybetti.

Kaynak: Güneş
Galatasaray'ın bitmeyen fobisi
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04 Şubat 2019 10:38
Süper Lig'in 20.haftasında Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray'ın dış saha kabusu devam ediyor…

Geçtiğimiz sezonu 75 puanla şampiyon tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, 34 haftada tam 27 puan kaybetmiş ve bu kayıpların 25'ini ise dış sahada yaşamıştı.

Cim Bom, deplasman fobisini bu sezonda da aşamadı. Lider Başakşehir'in ardından ikinci sırada yer alan Aslan, ligde şu ana kadar 24 puan kaybetti.

4 KEZ YENDİ 4 KEZ YENİLDİ

Galatasaray'ın yaşadığı bu puan kayıpların bir çoğunu yine dış sahada… Bu sezon 10 kez rakiplerine konuk olan Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda Ankaragücü, Antalyaspor, Kayserispor ve Göztepe'yi yendi.

Başakşehir ve Alanyaspor'la berabere kalan Fatih Terim'in öğrencileri, Trabzonspor, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a boyun eğdi. Deplasmandaki 30 puanın sadece 14'ünü hanesine yazdıran Cim Bom, 16 puan bıraktı. Aslan evinde ise 8 puan kaybetti.

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