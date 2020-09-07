Galatasaray'da yeni sürpriz: Okay yokuşlu anlaşması

Galatasaray transferde gaza bastı! Habertürk'ün haberine göre; Stoke City'den Etobo'nun transferini bitiren sarı-kırmızılarSarı kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncu için İ. FFP'de 1.7 milyon euro artıda olan Aslan,Okay Yokuşlu transferi, Etebo'nun ardından resmen açıklanacak. Milli futbolcu, 2018 yazında Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Cimbom, kadroyu güçlendirmeye devam edecek. Etebo ve Okay'ın ardından bir orta saha oyuncusu için daha arayışlar sürüyor.