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Galatasaray'da Yasin ve Sinan'a piyango

Fatih Terim, sezon sonunda anlaşmaları bitecek olan iki oyuncu ile sözleşme yenilenmesini talep etti

Kaynak: Sabah
Galatasaray'da Yasin ve Sinan'a piyango
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28 Aralık 2017 08:51
Fatih Terim etkisi Galatasaray'da kendisini çok net şekilde gösterdi.

Bucaspor maçında Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Yasin Öztekin'in performansları dikkat çekerken Terim'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yasin için yönetimden yeni sözleşme istediği, bir süredir maaşına zam isteyen Sinan için uygun şartlı yeni bir sözleşme talep ettiği ortaya çıktı.
 
Bu arada Terim'in 600 bin euro'luk yedek kaleci Carrasso'yu düşünmediği, uygun bir isim bulunursa gönderilmesini istedi. Transfer komitesi çalışmalara başladı.

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