Yılbaşı gecesinde çocuklarını eğlendirmek isterken havai fişek yüzünde patlayan ve gözünde hasar oluşan Omar'ın durumu sarı kırmızılı futbolcuları derinden sarstı. Antalyaspor maçını kazanarak galibiyeti Omar'a hediye etmek isteyen G.Saraylı oyuncuların psikolojilerinin çöktüğü, maçın başlama düdüğüyle birlikte gözüktü. Olayın etkisinde kaldıkları net şekilde hissedilen oyunculardan Emre Kılınç, kariyerinin ilk kırmızı kartını pozisyon bile olmayan bir anda gördü.



Sinir patlaması

Asabiyet sadece bununla sınırlı değildi. Beklenen golün bir türlü gelmemesinin de etkisiyle Arda ve Marcao, Konyaspor maçı öncesi kart sınırında olduklarını bildikleri hâlde öfkelerine hâkim olamadılar ve sarı kartla cezalandırıldılar. Hatta Brezilyalı stoper, kırmızı kartın eşiğinden döndü. Antalyaspor maçı sonrası bu durum takım içinde masaya yatırıldı. Fatih Terim'den özür dileyen oyuncular bir an önce toparlanıp şampiyonluk hedefine yürüyeceklerini sözünü verdi.





