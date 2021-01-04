Galatasaray'da sinir patlaması

Emre Kılınç kariyerinin ilk kırmızısını gördü, Arda ve Marcao ise sınırda olmalarını bilmelerine rağmen sarı kartla cezalı duruma düştü

Haber; Türkiye
Abone Ol
Galatasaray'da sinir patlaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2021 14:13
Yılbaşı gecesinde çocuklarını eğlendirmek isterken havai fişek yüzünde patlayan ve gözünde hasar oluşan Omar'ın durumu sarı kırmızılı futbolcuları derinden sarstı. Antalyaspor maçını kazanarak galibiyeti Omar'a hediye etmek isteyen G.Saraylı oyuncuların psikolojilerinin çöktüğü, maçın başlama düdüğüyle birlikte gözüktü. Olayın etkisinde kaldıkları net şekilde hissedilen oyunculardan Emre Kılınç, kariyerinin ilk kırmızı kartını pozisyon bile olmayan bir anda gördü.

Sinir patlaması
Asabiyet sadece bununla sınırlı değildi. Beklenen golün bir türlü gelmemesinin de etkisiyle Arda ve Marcao, Konyaspor maçı öncesi kart sınırında olduklarını bildikleri hâlde öfkelerine hâkim olamadılar ve sarı kartla cezalandırıldılar. Hatta Brezilyalı stoper, kırmızı kartın eşiğinden döndü. Antalyaspor maçı sonrası bu durum takım içinde masaya yatırıldı. Fatih Terim'den özür dileyen oyuncular bir an önce toparlanıp  şampiyonluk hedefine yürüyeceklerini sözünü verdi.        




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için