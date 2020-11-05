Galatasaray'da Radamel Falcao şoku

Galatasaray'da Radamel Falcao antrenmanı tamamlayamadı. Falcao, büyük bir sürpriz olmazsa Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Radamel Falcao şoku
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05 Kasım 2020 14:30
Sivaaspor ile bu hafta sonu kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Radamel Falcao şoku yaşandı.

Adalesinde ağrı hisseden Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımın bugünkü antrenmanını tamamlayamadı. Falcao'nun Sivasspor karşısında oynayıp oynamayacağı cuma günü çekilecek MR sonrasında belli olacak.

Belhanda'dan iyi haber

Younes Belhanda antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Marcao ve Saracchi yok

Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.

Falcao açıklaması

İdmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. Oyuncumuzun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.

Marcao, Saracchi ve Falcao'dan yoksun olarak Sivasspor karşısına çıkması beklenen Galatasaray'ın olası 11'leri.









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