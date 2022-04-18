Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a kaybetmiyor

Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, rakibiyle iç sahada oynadığı 5. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a kaybetmiyor
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18 Nisan 2022 23:49
Galatasaray, Süper Lig'de Öznur Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 5. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Rakibini 2-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 11 gole karşın kalesinde sadece bir gol gördü.

Öte yandan, 18 bin 451 biletli taraftarın maçı takip ettiği bildirildi.

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