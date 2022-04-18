Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de Öznur Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 5. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.



Rakibini 2-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 11 gole karşın kalesinde sadece bir gol gördü.



Öte yandan, 18 bin 451 biletli taraftarın maçı takip ettiği bildirildi.





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