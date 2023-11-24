Galatasaray yeni Drogba'yı İsveç'te buldu!

ocak ayı için transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.Sarı-Kırmızılı takımınekiplerinin İsveç ekibitakımında forma giyenyakından takip ettiği öğrenildi.Takvim'in haberine göre, scout ekibinden gelecek rapora göre yönetim ve teknik heyetin transfere karar vereceği belirtildi. Scout ekibinin Ponce gibi daha birçok genç yıldızı da takip ettiği gelen haberler arasında.Güçlü fiziği ile dikkat çeken genç oyuncu içinbenzetmesi yapıldı. Dennis Asprilla Ponce'nin henüz kariyerinde profesyonel bir maçı bulunmuyor.