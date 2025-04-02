Galatasaray, yarı finalde geriye düştü!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇİMSA ÇBK Mersin'e 83-78 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, yarı finalde geriye düştü!
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02 Nisan 2025 19:57
Son güncelleme 02 Nisan 2025 20:07
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇİMSA ÇBK Mersin'e 83-78 mağlup oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Şahin, Önder Yılmaz ve Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 20, Carleton 12, Rupert 4, McCovan 16, Johannes 29, Asena Yalçın, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ 6, Steinberga 11, Meltem Yıldızhan 5, Li 13, Vanloo 15, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 12, Ayşe Cora 4, Jisu Park 9, Derin Erdoğan 3

1. periyot: 20-17

Devre: 42-34

3. periyot: 61-53

 

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