Galatasaray ve Fenerbahçe, Tahkim'e gidiyor!

Galatasaray ve Fenerbahçe derbisine 90 dakikanın ardından teknik adamların açıklamaları damga vurmuştu.
Jose Mourinho'nun rakip yedek kulübesi için yaptığı 'Maymun' benzetmesi ise infial yaratmış ve dünyada ses getirmişti. Hukuk Kurulu, salı günü sevklerini yaptı, gözler bugün (perşembe) PFDK'dan çıkacak karara çevrildi. Sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 36. maddeden sevki yapılan Jose Mourinho'nun, basın toplantısında rakip yedek kulübesi için yaptığı "Maymun gibi zıplıyorlardı" benzetmesi de hakaret olarak değerlendirilmiş ve 41. maddeden tedbirli olarak sevki yapılmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları ise 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik' olarak değerlendirilmiş ve 38'den tedbirsiz olarak sevk edilmişti. Jose Mourinho, hakaretten 3 maç ceza alabilir.. Portekizli hoca bugün oynanacak kupa maçında sahadaki yerini alamayacak. Okan Buruk'a 1-2 maç ceza çıkması en güçlü iddia... Eğer açıklama saat 19.00'dan sonraya kalır ve Okan Buruk ceza alırsa kupa karşılaşmasında takımın başında olacak. Cezasını Kasımpaşa karşısında çekecek. Maçtan önce karar çıkarsa Buruk cezasını kupada yaşayacak.
TAHKİM'E GİDECEKLER
İki takımın da yönetimleri, teknik direktörler çıkacak ceza kararını Tahkim Kurulu'na taşıyacak.
TALİMAT NE DİYOR?
OKAN BURUK
38. MADDE: "1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve ihlalin ağırlığına göre ilaveten Süper Lig için 1.500.000 TL'ye kadar ceza verilir.
JOSE MOURINHO
36. MADDE: 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar para cezası verilir. Her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde, en az 1 yıl müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar para cezası verilir.
41. MADDE: 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar para cezası verilir.
Jose Mourinho'nun rakip yedek kulübesi için yaptığı 'Maymun' benzetmesi ise infial yaratmış ve dünyada ses getirmişti. Hukuk Kurulu, salı günü sevklerini yaptı, gözler bugün (perşembe) PFDK'dan çıkacak karara çevrildi. Sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 36. maddeden sevki yapılan Jose Mourinho'nun, basın toplantısında rakip yedek kulübesi için yaptığı "Maymun gibi zıplıyorlardı" benzetmesi de hakaret olarak değerlendirilmiş ve 41. maddeden tedbirli olarak sevki yapılmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları ise 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik' olarak değerlendirilmiş ve 38'den tedbirsiz olarak sevk edilmişti. Jose Mourinho, hakaretten 3 maç ceza alabilir.. Portekizli hoca bugün oynanacak kupa maçında sahadaki yerini alamayacak. Okan Buruk'a 1-2 maç ceza çıkması en güçlü iddia... Eğer açıklama saat 19.00'dan sonraya kalır ve Okan Buruk ceza alırsa kupa karşılaşmasında takımın başında olacak. Cezasını Kasımpaşa karşısında çekecek. Maçtan önce karar çıkarsa Buruk cezasını kupada yaşayacak.
TAHKİM'E GİDECEKLER
İki takımın da yönetimleri, teknik direktörler çıkacak ceza kararını Tahkim Kurulu'na taşıyacak.
TALİMAT NE DİYOR?
OKAN BURUK
38. MADDE: "1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve ihlalin ağırlığına göre ilaveten Süper Lig için 1.500.000 TL'ye kadar ceza verilir.
JOSE MOURINHO
36. MADDE: 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar para cezası verilir. Her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde, en az 1 yıl müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar para cezası verilir.
41. MADDE: 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar para cezası verilir.
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