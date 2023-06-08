Galatasaray Tielemans'ı bekliyor! İstediği teklifleri alamadı

Sergio Oliveira'nın yerine 8 numaralı pozisyonu Youri Tielemans'a emanet etmek isteyen Galatasaray, 26 yaşındaki yıldız oyuncuya teklifini yaptı ve beklemeye çekildi. Belçikalı oyuncunun henüz istediği teklifleri alamadığı iddia ediliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray Tielemans'ı bekliyor! İstediği teklifleri alamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2023 11:09
Son güncelleme 08 Haziran 2023 11:18
Sergio Oliveira'nın yerine 8 numaralı pozisyonu daha tempolu, oyunun iki yönünde daha etkili ve müthiş uzaktan şutlara sahip olan Tielemans'a emanet etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, son teklifini oyuncuya sundu ve beklemeye çekildi.

Belçikalı futbolcuya senelik 4 milyon Euro'dan 4 yıllık mukavele ve 4 milyon Euro da imza parası öneren Galatasaray Yönetimi, Tielemans'ın kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirme sürecini takip edecek.

Alternatifler gündeme geldi

Liverpool, Arsenal ve Milan gibi devlerin transfer radarında yer alan, artık şampiyonluk yarışı vereceği ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımın formasını giymek isteyen Tielemans, düşünmek için süre talebinde bulundu. Ancak yıldız futbolcunun henüz beklediği o teklifi alamadığı da gelen haberler arasında...

Yine de acele etmeyen Tielemans, değerlendirme süreci bittikten sonra başka bir takımla anlaşamazsa Galatasaray'a haber verecek. Sarı-Kırmızılılar da işin olumsuz sonuçlanma ihtimalini göz önünde bulundurup, alternatif 8 numaralarla temaslara başlayacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery