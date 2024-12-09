Galatasaray tepki gösterdi, yayıncı kuruluş açıklama yaptı!

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'a tepki gösterdiği bir açıklama yaptı. beIN Sports'tan sarı kırmızılı takıma cevap geldi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray tepki gösterdi, yayıncı kuruluş açıklama yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2024 00:35
Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'a tepki gösterdiği bir açıklama yaptı. beIN Sports'tan sarı kırmızılı takıma cevap geldi.

Sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada, "Lehimize pozisyonları göstermeyen, diğer pozisyonları tekrar tekrar gösteren beIN Sports! Siz de devam eden bu komplonun parçasısınız. Haklılığımızı her seferinde maçtan saatler sonra ortaya çıkan kamera açılarında görmek istemiyoruz. Rejideki piyonlarınızın, taraflı yayınlarınızın hesabını vereceksiniz!" ifadeleri kullanıldı.

"YÖNETMENİMİZE ABARTILI BİR SALDIRI VAR"

Yayıncı kuruluştan Bülent Yıldırım, Galatasaray'ın bu paylaşımına çöyle cevap verdi: "Bu benim şahsim görüşüm; ülkemizde herkes hakem oldu, son dönemde de yönetmen oldu. Stadyumların konumları farklı. Burası kocaman bir stadyum. Kameraların konumları sezon başında bellidir. İnsanların aileleri, eşleri, dostları var. Bu hakem, futbolcu, yorumcu, yönetmen için geçerli. Lütfen haksızlık etmeyelim. Teknolojinin de sınırları var. Yönetmenimize haksızlık etmeyelim. Kendisine abartılı bir saldırı olduğunu naçizane düşünüyorum."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery