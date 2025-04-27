Galatasaray taraftarı, Arda Turan'ı tribüne çağırdı

Galatasaraylı taraftarlar, Eyüpspor maçında Arda Turan'ı tribüne çağırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarı, Arda Turan'ı tribüne çağırdı
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27 Nisan 2025 19:17
Galatasaraylı taraftarlar, Eyüpspor maçında eski kaptanlarından Arda Turan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmazları arasına giren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı tribüne çağırdı.

Yedek kulübesinden çıkıp taraftarın olduğu bölüme giden Arda Turan sevgi gösterisine selamla karşılık verdi.

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