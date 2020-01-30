Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray'ı önemli bir fikstür bekliyor.Galatasaray, Kayseri, Y.Malatya ve G.Birliği ile TT Stadyumu'nda karşılaşacak.Aslan, bu süreçte Kasımpaşa ve F.Bahçe derbisi için deplasmana gidecek ve yine İstanbul dışına çıkmamış olacak.Sarı-kırmızılılar Sadece kupadaki Alanyaspor sınavı için deplasmanda mücadele edecek.