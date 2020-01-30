Galatasaray, Şubat'ta İstanbul'da

Galatasaray, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Galatasaray, Şubat'ta İstanbul'da
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30 Ocak 2020 10:20
Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray'ı önemli bir fikstür bekliyor.

Galatasaray, Kayseri, Y.Malatya ve G.Birliği ile TT Stadyumu'nda karşılaşacak.

Aslan, bu süreçte Kasımpaşa ve F.Bahçe derbisi için deplasmana gidecek ve yine İstanbul dışına çıkmamış olacak.

Sarı-kırmızılılar Sadece kupadaki Alanyaspor sınavı için deplasmanda mücadele edecek.

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