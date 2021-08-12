UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray, 1-1'in rövanşında St. Johnstone'a konuk oldu. İskoçya'da oynanan maçı temsilcimiz Galatasaray 4-2 kazanarak tur atladı.



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.



İskoçya'da Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mbaye Diagne, 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 70. dakikada Sofiane Feghouli ve 90+2. dakikada Emre Kılınç kaydetti.



Ev sahibi St Johnstone'ın golleri 36. dakikada Jason Kerr ve 90+3. dakikada O'Halloran'dan geldi.



PERDEYİ DIAGNE AÇTI



Galatasaray maça İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Arda Turan, Feghouli, Kerem, Diagne 11'i ile başladı. İlk dakikalarda istediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray, dakikalar ilerledikçe daha çok rakip kaleye gitmeye başladı. Karşılaşmanın 29. dakikasında Galatasaray ilk golü buldu. Kerem'in pasıyla soldan hareketlenen Diagne ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin sol çapradan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Clark'ın bacaklarının arasından ağlara gitti ve sarı-kırmızılı temsilcimiz 1-0 öne geçti.



BİR ANLIK HATA VE BERABERLİK



Golün ardından işler yolunda giderken, Galatasaray kalesinde şok bir gol gördü. Maçın 37. dakikaında McCann'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kerr kafayı vurdu, kaleci İsmail'in müdahale edemediği top çizgiyi geçti ve durum 1-1 oldu. Galatasaray üstünlüğünü koruyamayınca, soyunma odasına eşitlikle gidildi.



KEREM AKTÜRKOĞLU SAHNEDE



İkinci yarıda tur için daha fazla hücumu düşünen ve daha çok pozisyhona giren Galatasaray, 64. dakikada yeniden öne geçmeyi başardı. Arda'nın topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve Galatasaray büyük bir sevinç yaşadı.



FEGHOULI FİŞİ ÇEKTİ



Skorda ve oyunda üstünlüğü eline alan Galatasaray, topu ayağında tutarak, St. Johnstone'a gol için şans vermedi. Dakikalar 70'i gösterdiğinde, Galatasaray maçın fişini çeken golü buldu. Kerem'in pasıyla topla buluşan Feghouli, şut açısını yaratıp yerden vuruşunu yaptı ve top köşeden ağlara gitti. Galatasaray bu golle durumu 3-1 yaptı.



SON BÖLÜMDE GOLLER



Galatasaray'da son gol Emre Kılınç'tangeldi. 90+2. dakikada St. Johnstone topu uzaklaştıramadı ve araya giren Emre Kılınç topu ağlara gönderdi. Bu golün ardından bir dakika sonra St. Johnstone, O'Halloran ile skoru 4-2 yaptı ve maç böyle bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Boey, müsait pozisyondaki Arda'ya pasını attı. Arda'nın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Clark'ta kaldı.

29. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem'in pasıyla soldan hareketlenen Diagne ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin sol çapradan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Clark'ın bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1.

37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. McCann'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kerr kafayı vurdu, kaleci İsmail'in müdahale edemediği top çizgiyi geçti: 1-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





64. dakikada Galatasaray öne geçti. Berkan Kutlu'nun pasıyla topla buluşan Arda Turan, şık bir pasla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun önüne meşin yuvarlağı gönderdi. Süratle ceza sahasına giren Kerem, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2.

70. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye yükseltti. Kerem'den aldığı pasla ceza sahası önünde topla buluşan Feghouli, ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-3.

90+2. dakikada Galatasaray 4. golünü buldu. St. Johnstone savunmasının hatasında rakip ceza sahasında topla buluşan Emre, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-4.

90+3. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rooney, ön direğe yerden topu çevirdi. Altı pas içinde topla buluşan O'Halloran, iki vuruşta topu ağlara yolladı: 2-4.



Stat: McDiarmid Park



Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)



St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown (Dk. 67 Rooney), McCann, Davidson, Craig (Dk. 70 Hendry), Booth (Dk. 86 Devine), Kane (Dk. 66 May), O'Halloran



Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 89 Alpaslan Öztürk), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Mustafa Muhammed), Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 88 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Babel), Diagne (Dk. 83 Aytaç Kara)



Goller: Dk. 29 Diagne, Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 70 Feghouli, Dk. 90+2 Emre Kılınç (Galatasaray), Dk. 37 Kerr, Dk. 90+3 O'Halloran (St. Johnstone)



Sarı kart: Dk. 39 Kane, Dk. 40 Craig, Dk. 60 Davidson, Dk. 77 Hendry (St. Johnstone), Dk. 41 Marcao, Dk. 48 Van Aanholt (Galatasaray)



