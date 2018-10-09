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Galatasaray scoutlarının izleyeceği golcü; Artem Biesiedin

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve devre arasında bu mevki için en az 1 transfer yapmayı planlayan Galatasaray'da masaya gelen son isim Dinamo Kiev'den Artem Biesiedin oldu.

Kaynak: Takvim
Galatasaray scoutlarının izleyeceği golcü; Artem Biesiedin
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09 Ekim 2018 09:04
Fatih Terim öncülüğünde takımı gençleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı golcü Artem Biesiedin'i takibe alırken scout ekibi yarın İtalya'ya gidecek.

İtalya'nın Ukrayna ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasında Artem Biesiedin'i izleyecek ve Terim'e rapor verecek.

Bir süredir G.Saray'ın izleme listesinde yer alan 22 yaşındaki golcü ilk kez canlı olarak izlenecek.

Artem Biesiedin'e olan ilginin en önemli nedenlerinden birisi de Dinamo Kiev'le olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması...

Sezon başında Çin takımı TJ Quanjian ile yaşadığı sorunlar nedeniyle riske girmek istemeyen Galatasaray, Anthony Modeste'yle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. Ancak aradan geçen 2 aylık süre zarfında 30 yaşındaki Fransız golcünün durumuyla alakalı değişme olmadığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın, Modeste'nin eski kulübüyle anlaşma sağlaması halinde transferi yeniden gündeme alacağı öğrenildi.



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