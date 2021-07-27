Galatasaray, Onyekuru! Bir ihtimal daha var

Galatasaray'ın transfer sürecini beklemeye aldığı Henry Onyekuru için bir ihtimal daha ortaya çıktı.



Monaco'nun kadro dışı bıraktığı ve 4 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği Henry Onyekuru için beklemeye geçen Galatasaray, Nijeryalı futbolcunun menajeri William D'Avila ile dün bir görüşme daha gerçekleştirdi.



Henry Onyekuru transferi için bonservis bedeli ödemeyeceğini bir kez daha yineleyen Galatasaray Yönetimi, Nijeryalı yıldızı zorunlu satın alma opsiyonu olmadan kiralayabileceğini iletti.



Henry Onyekuru transferi için bekle gör taktiğini izleyen Galatasaray, 1 milyon euro kiralama bedeli, futbolcuya ise 750 bin euro garanti maaş vermeyi planlıyor.



Onyekuru'nun menajeri William D'Avila ile görüşen ve son teklifini ileten sarı-kırmızılı yönetim, 5 Ağustos'a kadar Monaco'dan gelecek olan cevabı bekleyecek.



