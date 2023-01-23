Galatasaray Nef'in konuğu Limoges!

Galatasaray Nef, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu gruplarındaki ilk maçında salı günü Fransa'nın Limoges CSP takımını konuk edecek.



Sarı-kırmızılı ekibin K Grubu'ndaki ilk maçı saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak.



Galatasaray Nef bir önceki aşamada Hapoel Holon, Ooestende ve Legia Varşova'nın yer aldığı grubu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ilk sırada tamamlamıştı.



Limoges CSP ise F Grubu'nu üçer galibiyet ve beraberlik sonunda 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmıştı.



Yarın başlayacak son 16 turu maçları 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek finale kalacak.





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