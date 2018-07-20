Galatasaray, Ndiaye'nin takım arkadaşını istiyor

Yeni sezonda Gomis'in olasığı bir sakatlığında problem yaşamak istemeyen Galatasaray'da yedek forvet arayışları sürüyor... Son olarak Sarı- Kırmızılılar'ın Stoke City'de forma giyen Mame Biram Diouf'u gündemine aldığı öğrenildi. Senegalli yıldız geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 6 gole imzasını attı.Yönetimin Badou Ndiaye konusunda Stoke City ile yaptığı görüşmeler sırasında Diouf'un isminin masaya geldiği öğrenildi... Sarı- Kırmızılılar hemen çalışmalara start verdi.30 yaşındaki Senegalli yıldızla ilgili son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Diouf'un son yıllarda gol ve asist sayısının düşük kalması dikkat çekiyor. Ancak Senegalli forvetin çok güçlü bir fiziği var.Ayrıca Diouf'un Gomis'in arkasında yedek kalması durumunda sıkıntı yaratmayacağı belirtiliyor. Eğer transferin mali durumu uygun olur ve Terim'den de onay gelirse kısa sürede imzalar atılabilir.