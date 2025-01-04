Galatasaray, Mikautadze için kararlı

Galatasaray, Lyon'un 25 milyon euro istediği Georges Mikautadze için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Mikautadze için kararlı
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04 Ocak 2025 10:09
Galatasaray, bir yandan şampiyonluğa koşarken diğer yandan da dev transferlerle kadrosunu daha da güçlendirmenin peşinde. Sarı-kırmızılı yönetim ara transfer için kolları sıvarken mevki olarak Okan Buruk'un en çok istediği bölge 10 numara.

Bu alanda forma giyen Mertens'in 38 yaşına gelmesi ve sezonun ikinci yarısında fiziksel sıkıntı yaşama ihtimali düşünülürken Dybala sonrası Mikautadze hedefi belirlendi.

TEKLİF 20 MİLYON EURO'YA ÇIKTI

Lyon, 25 milyon euro isterken Galatasaray cephesi ise 18 milyon euro'dan perdeyi açtı. Fransız kulübü ile hafta sonu yeniden görüşecek olan sarı-kırmızılılar 20 milyon euro bandına çıkacak.

BURUK, PLANINI YAPTI

Fransız basınına göre Lyon ise 23 milyon euro'ya kadar inebilir. Okan Buruk'un yeni sezon planlamalarında da şimdiden hayallerini kurduğu Mikautadze için herkes seferber olmuş durumda. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın hocası hem kanatlarda hem forvet arkasında hem de golcü olarak genç bir yıldıza kavuşacak.



 
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