Galatasaray, ligde 6. zaferini kazandı

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 76-65 yendi.
Sarı kırmızılı takım üst üste 3., toplamda ise 6. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise toplam 7. mağlubiyetini aldı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Mesut Öztürk
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Franke 11, Love 21, Yesukan Onar 12, Sajus 8, Gilmore, Erdi Gülaslan 4, Starks 2, Emircan Koşut 4
Galatasaray: Livingston 11, Göksenin Köksal 7, Palmer 10, Blumbergs 11, Delgado 5, Efianayi 6, Sadık Emir Kabaca 5, Cummings 13, Samet Geyik 8, Buğrahan Tuncer, Yaman Alişan
1. Periyot: 27-22
Devre: 37-41
3. Periyot: 48-61
Sarı kırmızılı takım üst üste 3., toplamda ise 6. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise toplam 7. mağlubiyetini aldı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Mesut Öztürk
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Franke 11, Love 21, Yesukan Onar 12, Sajus 8, Gilmore, Erdi Gülaslan 4, Starks 2, Emircan Koşut 4
Galatasaray: Livingston 11, Göksenin Köksal 7, Palmer 10, Blumbergs 11, Delgado 5, Efianayi 6, Sadık Emir Kabaca 5, Cummings 13, Samet Geyik 8, Buğrahan Tuncer, Yaman Alişan
1. Periyot: 27-22
Devre: 37-41
3. Periyot: 48-61
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