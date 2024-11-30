Galatasaray, ligde 6. zaferini kazandı

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 76-65 mağlup etti.

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Galatasaray, ligde 6. zaferini kazandı
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30 Kasım 2024 17:01
Son güncelleme 30 Kasım 2024 17:51
Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 76-65 yendi.

Sarı kırmızılı takım üst üste 3., toplamda ise 6. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise toplam 7. mağlubiyetini aldı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Mesut Öztürk

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Franke 11, Love 21, Yesukan Onar 12, Sajus 8, Gilmore, Erdi Gülaslan 4, Starks 2, Emircan Koşut 4

Galatasaray: Livingston 11, Göksenin Köksal 7, Palmer 10, Blumbergs 11, Delgado 5, Efianayi 6, Sadık Emir Kabaca 5, Cummings 13, Samet Geyik 8, Buğrahan Tuncer, Yaman Alişan

1. Periyot: 27-22

Devre: 37-41

3. Periyot: 48-61

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