Sol bek takviyesine karar veren Galatasaray'da Derrick Köhn'e yapılan teklif değerlendirmeye alındı.
Spartak Moskova, tecrübeli oyuncu için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi göze aldı ve 1 milyon Euro bonus ekledi.
Ruslar, sarı-kırmızılı takımda 450 bin Euro kazanan Gana asıllı Alman sol beke ise hem maaş hem de bonservis olarak toplam 15 milyon Euro bütçe ayırdı.
EN AZ 10 MİLYON EURO
7+1 milyon Euro'luk teklifi yeterli bulmayan Galatasaray yönetiminin isteği, en az 10 milyon Euro.
ALTERNATİF ARAYIŞLARI BAŞLADI
Sarı-Kırmızılılar'da Spartak Moskova'nın cevabı beklenirken, Köhn yerine alternatif arayışlar başladı.
Spartak Moskova, tecrübeli oyuncu için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi göze aldı ve 1 milyon Euro bonus ekledi.
Ruslar, sarı-kırmızılı takımda 450 bin Euro kazanan Gana asıllı Alman sol beke ise hem maaş hem de bonservis olarak toplam 15 milyon Euro bütçe ayırdı.
EN AZ 10 MİLYON EURO
7+1 milyon Euro'luk teklifi yeterli bulmayan Galatasaray yönetiminin isteği, en az 10 milyon Euro.
ALTERNATİF ARAYIŞLARI BAŞLADI
Sarı-Kırmızılılar'da Spartak Moskova'nın cevabı beklenirken, Köhn yerine alternatif arayışlar başladı.