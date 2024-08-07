Galatasaray Köhn'e gelen teklifi beğenmedi! İşte istenen rakam

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Derrick Köhn'e yapılan teklif değerlendirmeye alındı. Spartak Moskova'nın Ganalı futbolcu için teklifi ve Sarı-Kırmızılılar'ın istediği rakam ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Köhn'e gelen teklifi beğenmedi! İşte istenen rakam
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07 Ağustos 2024 09:38
Sol bek takviyesine karar veren Galatasaray'da Derrick Köhn'e yapılan teklif değerlendirmeye alındı.

Spartak Moskova, tecrübeli oyuncu için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi göze aldı ve 1 milyon Euro bonus ekledi.

Ruslar, sarı-kırmızılı takımda 450 bin Euro kazanan Gana asıllı Alman sol beke ise hem maaş hem de bonservis olarak toplam 15 milyon Euro bütçe ayırdı.

EN AZ 10 MİLYON EURO

7+1 milyon Euro'luk teklifi yeterli bulmayan Galatasaray yönetiminin isteği, en az 10 milyon Euro.



ALTERNATİF ARAYIŞLARI BAŞLADI

Sarı-Kırmızılılar'da Spartak Moskova'nın cevabı beklenirken, Köhn yerine alternatif arayışlar başladı.  

 
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