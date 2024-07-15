Galatasaray istedi; Barça da devreye girdi

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Wendel ile Barcelona'nın da ilgilendiği iddia edildi.
Rusya'dan Sport Express'in haberine göre; Zenit ile sözleşmesi 2027 yazına kadar devam edecek Wendel'e ilk teklifi Galatasaray yaptı.
Haberin detayında, Galatasaray'ın Wendel ile ilgilendiği, bir teklif yaptığı ancak bu teklifin Zenit tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi.
ZENIT, 20 MİLYON EURO İSTEDİ
Zenit'in Wendel için Sporting Lizbon'a ödediği 20 milyon euro civarında bir rakam düşündüğü, Galatasaray'dan yapılan teklifin çok daha azı olduğu kaydedildi.
BARCELONA ŞARTLARI SORDU
Barcelona'nın da kısa süre öne Zenit ile temasa geçtiği ve Wendel'in şartlarını sorduğu ifade edildi.
ZENIT'İN PLANI IVAN ILIC
Zenit'in Wendel'i 20 milyon euro civarında bir rakama satarak Torino'dan Ivan Ilic'i transfer etmeyi planladığı da vurgulandı.
ZENIT'TE SKORER RAKAMLAR
Ekim 2020'de 20.3 milyon euro karşılığı Sporting Lizbon'dan Zenit'e transfer olan 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Wendel, Rusya kariyerinde çıktığı 124 maçta 20 gol atıp 25 asist yaptı.
Rusya'dan Sport Express'in haberine göre; Zenit ile sözleşmesi 2027 yazına kadar devam edecek Wendel'e ilk teklifi Galatasaray yaptı.
Haberin detayında, Galatasaray'ın Wendel ile ilgilendiği, bir teklif yaptığı ancak bu teklifin Zenit tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi.
ZENIT, 20 MİLYON EURO İSTEDİ
Zenit'in Wendel için Sporting Lizbon'a ödediği 20 milyon euro civarında bir rakam düşündüğü, Galatasaray'dan yapılan teklifin çok daha azı olduğu kaydedildi.
BARCELONA ŞARTLARI SORDU
Barcelona'nın da kısa süre öne Zenit ile temasa geçtiği ve Wendel'in şartlarını sorduğu ifade edildi.
ZENIT'İN PLANI IVAN ILIC
Zenit'in Wendel'i 20 milyon euro civarında bir rakama satarak Torino'dan Ivan Ilic'i transfer etmeyi planladığı da vurgulandı.
ZENIT'TE SKORER RAKAMLAR
Ekim 2020'de 20.3 milyon euro karşılığı Sporting Lizbon'dan Zenit'e transfer olan 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Wendel, Rusya kariyerinde çıktığı 124 maçta 20 gol atıp 25 asist yaptı.
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