Galatasaray - İstanbulspor maçında önce gol, sonra penaltı

İstanbulspor, Galatasaray deplasmanında durumu 2-0 yaptı. Ancak golden önce elle oynama tespit edildi ve Galatasaray penaltı kazandı. İşte yaşananlar..

Haber; Sporx.com
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Galatasaray - İstanbulspor maçında önce gol, sonra penaltı
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25 Ocak 2024 20:38
Son güncelleme 25 Ocak 2024 20:43
Süper Lig'de Galatasaray'ın İstanbulspor ile karşı karşıya geldiği maçta dikkat çeken bir an yaşandı.

Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz kafayı vurdu. Savunma topu karşıladı. Hızlı gelişen İstanbulpor atağında Emir Kaan 38. dakikada golü attı. Sonrasında VAR'dan uyarı alan hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu izlemeye gitti.

Barış'ın kafayla kaleye gönderdiği topta savunmanın elle oynadığı kararına varan Şimşek, Galatasaray lehine penaltı düdüğü çaldı.

İstanbulspor'un golü geçersiz sayılırken, sarı kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, penaltıdan takımının beraberlik golünü kaydetti.





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