Galatasaray, Isco yarışına katıldı!

Galatasaray için transferde İspanya'dan Isco iddiası geldi.



El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Real Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan İspanyol yıldız ile ilgilendiği aktarıldı.



Geride kalan sezonda ligi 13. sırada tamamlayan sarı-kırmızılıların, yeniden başarı sağlamak istediği ve teknik direktör Okan Buruk'un tecrübeli yıldızın şampiyonluk için takıma büyük katkı sağlayacağına inandığı ifade edildi.



Öte yandan Isco ile Galatasaray dışında; Sevilla, Real Betis ve Roma'nın da ilgilendiği öne sürüldü.



Sevilla'nın teknik direktörü Julen Lopetegui ve Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegri'nin, İspanyol futbolcuyu çok beğendiklerinin altı çizildi. Isco ile birlikte Malaga'da görev alan Pellegri'nin oyuncunun özelliklerinin takımına mükemmel uyum sağlayacağını düşündüğü vurgulandı. Lopetegui'nin ise kısa süren Real Madrid macerasından dolayı Isco'yu yakından tanıdığı kaydedildi.



Isco'nun ise Real Madrid'de son dönemde kaybettiği formunu yeniden yakalamak ve birkaç yıl daha üst düzey futbolda oynamak istediği için rekabetçi bir takıma imza atmak istediği öne çıkarıldı.





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