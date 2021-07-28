Galatasaray'ın yeni transferleri tribünde

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında PSV Eindhoven ile karşılaşırken, yeni futbolcular karşılaşmayı tribünden takip etti.
Sarı-kırmızılı takımın yeni orta saha oyuncusu Alexandro Cicaldau, yeni sağ beki Sacha Boey ve yeni sol bek Patrick van Aanholt, PSV maçını tribünden takip etti.
Galatasaraylı üç futbolcu, karşılaşma öncesi tribünlere selam verdi.
Sarı-kırmızılı takımın yeni orta saha oyuncusu Alexandro Cicaldau, yeni sağ beki Sacha Boey ve yeni sol bek Patrick van Aanholt, PSV maçını tribünden takip etti.
Galatasaraylı üç futbolcu, karşılaşma öncesi tribünlere selam verdi.