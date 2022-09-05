Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı ağırladığı maçın ilk ve ikinci yarısında sarı-kırmızılılar penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK ceza sahasında yerde kaldı ve Galatasaray penaltı bekledi.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı beklediği pozisyon sonrasında oyunu devam ettirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
Galatasaray tribünleri, penaltı düdüğü çalmaması nedeniyle Yaşar Kemal Uğurlu'ya uzun süre tepki gösterdi.
SACHA BOEY PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 49. dakikasında bu kez Sacha Boey yerde kaldı, Galatasaray penaltı bekledi. Yaşar Kemal Uğurlu "devam" dedi.
GALATASARAY 71'DE PENALTI KAZANDI
Galatasaray'da Dries Mertens maçın 71. dakikasında Ertuğrul Ersoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu kez penaltı noktasını gösterdi.
Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK ceza sahasında yerde kaldı ve Galatasaray penaltı bekledi.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı beklediği pozisyon sonrasında oyunu devam ettirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
Galatasaray tribünleri, penaltı düdüğü çalmaması nedeniyle Yaşar Kemal Uğurlu'ya uzun süre tepki gösterdi.
SACHA BOEY PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 49. dakikasında bu kez Sacha Boey yerde kaldı, Galatasaray penaltı bekledi. Yaşar Kemal Uğurlu "devam" dedi.
GALATASARAY 71'DE PENALTI KAZANDI
Galatasaray'da Dries Mertens maçın 71. dakikasında Ertuğrul Ersoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu kez penaltı noktasını gösterdi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ