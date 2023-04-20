Galatasaray'ın 'kilit' yıldızı: Dries Mertens

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, hem saha içerisinde hem saha dışında takımı için kilit bir rol oynuyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın 'kilit' yıldızı: Dries Mertens
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20 Nisan 2023 09:28
Alanya deplasmanında attığı gol ve yaptığı asistle yıldızlaşan Dries Mertens takımda kilit isim durumunda...

Icardi başta olmak üzere yıldız futbolcularla çok iyi iletişimi bulunan 35 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda Türk futbolculardan Kerem ve Yunus ile de çok iyi ilişki içinde...

Mertens'in bu anlamda takımda kilit bir rol üstlendiği belirtildi. Futbolcular arasındaki pozitif ilişkide etkin bir rol üstlenen Belçikalı futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girdi. Bu durum sarı-kırmızılılara mutluluk verdi. Ligde 6 gol atan Mertens, 3 de asist yaptı. 

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