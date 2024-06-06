Galatasaray'ın B Planı belli oldu! İşte o 2 isim

Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip bu kapsamda 2 yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın B Planı belli oldu! İşte o 2 isim
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06 Haziran 2024 08:27
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezona iddialı kadroyla devam etmek isterken, 2 yerli oyuncuya kancası taktı. İşte detaylar...

YERLİ YILDIZLAR AYRILACAK

Kanatlarda sorun yaşamak istemeyen Galatasaray'da Barış Alper'e Avrupa'dan teklifler yağıyor. Kerem kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Beklentileri karşılayamayan Tete'ye kulüp aranıyor ve Zaha'nın da İngiltere'ye dönme ihtimali söz konusu.

LİSTENİN BAŞINDA İKİ İSİM VAR

Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekibin gündemine iki yerli isim geldi: Oğuz Aydın ve Yusuf Sarı. Listenin ilk sırasına yazılan Oğuz için Alanyaspor'la temasa geçildi.

8 milyon euro istenen Oğuz'dan henüz sonuç alamayan sarı-kırmızılılar B Planı'nı hazırladı. Adana Demirspor'un yıldızı Yusuf Sarı'yı gündeme aldı.

Sakatlandığı dönemde Florya'ya gelip tedavi olan 25 yaşındaki sol kanat, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. 

 
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