Galatasaray'ın B Planı belli oldu! İşte o 2 isim

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezona iddialı kadroyla devam etmek isterken, 2 yerli oyuncuya kancası taktı. İşte detaylar...
YERLİ YILDIZLAR AYRILACAK
Kanatlarda sorun yaşamak istemeyen Galatasaray'da Barış Alper'e Avrupa'dan teklifler yağıyor. Kerem kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
Beklentileri karşılayamayan Tete'ye kulüp aranıyor ve Zaha'nın da İngiltere'ye dönme ihtimali söz konusu.
LİSTENİN BAŞINDA İKİ İSİM VAR
Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekibin gündemine iki yerli isim geldi: Oğuz Aydın ve Yusuf Sarı. Listenin ilk sırasına yazılan Oğuz için Alanyaspor'la temasa geçildi.
8 milyon euro istenen Oğuz'dan henüz sonuç alamayan sarı-kırmızılılar B Planı'nı hazırladı. Adana Demirspor'un yıldızı Yusuf Sarı'yı gündeme aldı.
Sakatlandığı dönemde Florya'ya gelip tedavi olan 25 yaşındaki sol kanat, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezona iddialı kadroyla devam etmek isterken, 2 yerli oyuncuya kancası taktı. İşte detaylar...
YERLİ YILDIZLAR AYRILACAK
Kanatlarda sorun yaşamak istemeyen Galatasaray'da Barış Alper'e Avrupa'dan teklifler yağıyor. Kerem kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
Beklentileri karşılayamayan Tete'ye kulüp aranıyor ve Zaha'nın da İngiltere'ye dönme ihtimali söz konusu.
LİSTENİN BAŞINDA İKİ İSİM VAR
Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekibin gündemine iki yerli isim geldi: Oğuz Aydın ve Yusuf Sarı. Listenin ilk sırasına yazılan Oğuz için Alanyaspor'la temasa geçildi.
8 milyon euro istenen Oğuz'dan henüz sonuç alamayan sarı-kırmızılılar B Planı'nı hazırladı. Adana Demirspor'un yıldızı Yusuf Sarı'yı gündeme aldı.
Sakatlandığı dönemde Florya'ya gelip tedavi olan 25 yaşındaki sol kanat, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.