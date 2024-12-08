Galatasaray, iki maç sonra galip geldi

Galatasaray, 2 maçlık kazanamama serisini Sivasspor maçıyla sonlandırdı.
Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ünvanıyla yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor karşılaşması öncesindeki 2 resmi maçından beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'in 14. haftasında ise sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda Net Global Sivasspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, beraberlik serisini bitirdi.
Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ünvanıyla yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor karşılaşması öncesindeki 2 resmi maçından beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'in 14. haftasında ise sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda Net Global Sivasspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, beraberlik serisini bitirdi.