Galatasaray, iki maç sonra galip geldi

Namağlup unvanını koruyan Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle 2 maçlık beraberlik serisini sonlandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, iki maç sonra galip geldi
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08 Aralık 2024 20:19
Galatasaray, 2 maçlık kazanamama serisini Sivasspor maçıyla sonlandırdı.

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ünvanıyla yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor karşılaşması öncesindeki 2 resmi maçından beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'in 14. haftasında ise sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda Net Global Sivasspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, beraberlik serisini bitirdi.

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