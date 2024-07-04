Galatasaray için bir transferden fazlası: Michy Batshuayi

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sezonun flaş imzalarından Michy Batshuayi, şimdiden taraftarların gözdesi haline geldi. Belçikalı golcü bir transferden fazlası olduğunu gözler önüne serdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray için bir transferden fazlası: Michy Batshuayi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2024 08:21
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Galatasaray tarafından transfer edilen Michy Batshuayi kısa sürede sarı kırmızılı camiada benimsendi.

Batshuayi'nin hem Fenerbahçe dönemindeki performansı hem de geldiğinden bu yana gösterdiği tavır taraftarlardan tam not aldı.

EZELİ RAKİBİNİN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

Özellikle geniş kadroda teknik direktör Okan Buruk tarafından istenen Belçikalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla 2 senede 75 maçta 44 gol atıp, 5 asist yaptı. Aynı zamanda psikolojik anlamda da ezeli rakibinin en önemli isimlerinden birinin transfer edilmesi de dikkatlerden kaçmadı.



TARAFTARI ŞİMDİDEN UMUTLANDIRDI

Daha önce hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de oynaması sayesinde ligi çok iyi tanıyan, derbilerde öne çıkan, Avrupa kupalarında forma giyen Batshuayi, teknik ekip ve taraftarları şimdiden umutlandırdı.  

 
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery