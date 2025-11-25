25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'ı Lookman transferinde zora sokan durum!

Atalanta'nın Lookman için belirlediği 50 milyon euroluk bonservis talebi Galatasaray'ın transfer planlarını çıkmaza sokuyor.

calendar 25 Kasım 2025 09:30
Haber: NTV, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ı Lookman transferinde zora sokan durum!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Atalanta'da forma giyen vatandaşı Ademola Lookman'ı sarı-kırmızılılarda oynamaya ikna etmeye çalışıyor.
 
Osimhen'in futbolcu üzerinde baskısını artırdığı ifade edilirken, İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın bu transferde hesaba katmadığı bir şey var.
 
G.SARAY BU KONUYU HESABA KATMIYOR
 
La Gazzetta dello Sport'a göre, Galatasaray, Atalanta'nın Lookman'ın bonservisi konusundaki tutumunu pek hesaba katmıyor.
 
Haberde sarı-kırmızılıların Osimhen ile futbolcu üzerinde baskı kursa da belirlenen bonservis bedeline çıkmadığı sürece transferi gerçekleştiremeyeceği belirtildi.
 
ATALANTA'NIN BELİRLEDİĞİ BEDEL
 
Atalanta'nın Lookman için belirlediği bonservis bedeli ise 50 milyon euro. Galatasaray'ın bu rakamı masaya koymadığı sürece transferi bitirmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.
 
Önümüzdeki haftalarda sürecin daha da netleşeceği ancak Atalanta'nın 50 milyon euroluk talebinden geri adım atmasının imkansıza yakın olduğu vurgulandı.
 
Lookman bu sezon 11 maçta forma giydi ve 1 gollük skor katkısı verdi. Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun Atalanta ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.