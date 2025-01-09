Galatasaray'ı endişelendiren haber: Sara

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, tedbir amaçlı bugün yapılan idmana çıkmadı. İşte detaylar...

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Galatasaray'ı endişelendiren haber: Sara
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09 Ocak 2025 21:03
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, sarı kırmızılıları endişelendirdi.

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, tedbir amaçlı bugün yapılan idmana çıkmadı.

BUZ TEDAVİSİ YAPILDI

Başarılı oyuncunun günü buz tedavisi yaparak geçirdiği belirtildi. Cuma günü son durumuna bakılacağı ve gerekli görülmesi halinde MR'a gireceği ifade edildi.

Galatasaray, 12 Ocak Pazar günü deplasmanda Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. 

 
 

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