Galatasaray'ı bıktırdı! Lisansı askıya alınacak

Galatasaray'da Avrupa listesine alınmayan Leo Dubois'in ayrılık konusunda sorun çıkardığı ve lisansının askıya alınabileceği belirtildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı bıktırdı! Lisansı askıya alınacak
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12 Eylül 2023 08:17
Galatasaray'da yabancı kontenjanı sebebiyle bir oyuncu ile daha yolların ayrılması gerekiyor.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da Avrupa listesine yazılmayan ve yabancı kontenjanı nedeniyle gözden düşen Dubois'in, ayrılmak için zorluk çıkardığı öğrenildi.

AĞIRDAN ALMASI TEPKİ ÇEKTİ

Süper Lig'den kendisine yapılan teklifleri şu ana kadar kabul etmeyen Fransız oyuncunun işi ağırdan alması tepki çekti.

LİSANSI ASKIYA ALINACAK

Cim-Bom, Dubois'in bu tavrının devam etmesi durumunda futbolcunun lisansını askıya alıp, sorunu aşacak.

DUBOIS'İN KARİYERİ

Galatasaray'ın Olympique Lyon'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Fransız sağ bek Galatasaray'da 28 karşılaşmaya çıktı. Dubois bu maçlarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli isim daha önce Nantes'ta da forma giymişti.





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