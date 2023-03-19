Galatasaray HDI Sigorta, Bursa BB'yi deplasmanda mağlup etti!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.
Salon: Cengiz Göllü Voleybol
Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Arthur (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Halil Dolaşık, Halit Kurtuluş, Berk Dilmenler, Emre Berat Fırat)
Galatasaray HDI Sigorta: Baturalp Burak Güngör, Edgar, Orçun Ergün, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Emir Kaan Öztürk (Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Fatih Eren Uğur)
Setler: 25-19, 17-25, 20-25, 22-25
Süre: 110 dakika (26, 28, 28, 28)
Salon: Cengiz Göllü Voleybol
Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Arthur (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Halil Dolaşık, Halit Kurtuluş, Berk Dilmenler, Emre Berat Fırat)
Galatasaray HDI Sigorta: Baturalp Burak Güngör, Edgar, Orçun Ergün, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Emir Kaan Öztürk (Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Fatih Eren Uğur)
Setler: 25-19, 17-25, 20-25, 22-25
Süre: 110 dakika (26, 28, 28, 28)
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