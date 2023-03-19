Galatasaray HDI Sigorta, Bursa BB'yi deplasmanda mağlup etti!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray HDI Sigorta, Bursa BB'yi deplasmanda mağlup etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2023 18:53
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Salon: Cengiz Göllü Voleybol

Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Arthur (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Halil Dolaşık, Halit Kurtuluş, Berk Dilmenler, Emre Berat Fırat)

Galatasaray HDI Sigorta: Baturalp Burak Güngör, Edgar, Orçun Ergün, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Emir Kaan Öztürk (Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Fatih Eren Uğur)

Setler: 25-19, 17-25, 20-25, 22-25

Süre: 110 dakika (26, 28, 28, 28)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery