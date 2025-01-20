Galatasaray, Florya arazisi için ihale ilanı yayımladı

Galatasaray Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazi için ihale ilanı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Florya arazisi için ihale ilanı yayımladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2025 11:04
Galatasaray Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazinin "arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle" değerlendirilmesine ilişkin ihale ilanı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Florya arazisiyle ilgili ihalenin ilk oturumunun 24 Mart Pazartesi, ikinci oturumunun ise 8 Nisan Salı günü saat 11.00'den itibaren RAMS Park'ta gerçekleştirileceği, kapalı teklif ve açık artırma usulü uygulanacağı, Galatasaray Kulübüne ait mecralardan birisi üzerinden de canlı yayınlanacağı belirtildi.

Açıklamada ihaleye ilişkin son teklif verme süresinin 21 Mart Cuma günü saat 17.00 olduğu aktarıldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery