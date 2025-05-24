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Galatasaray efsanesi Muslera'ya veda hazırlığı

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, Başakşehir maçıyla veda etmeye hazırlanırken kulüp, kaptanı için özel bir klip ve koreografi hazırlıyor.

calendar 24 Mayıs 2025 14:54
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray efsanesi Muslera'ya veda hazırlığı
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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Sarı-Kırmızılı renklere vedaya hazırlanıyor. 38 yaşındaki kalecinin eşyalarını topladığı ve vedaya hazırlandığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluğunda büyük emeği olan Muslera için GS TV'de özel bir veda klibi hazırlandığı belirtildi. Bu arada Başakşehir maçında son kez Galatasaray kalesini koruyacak olan Fernando Muslera için özel bir koreografinin hazırlandığı da gelen haberler arasında.

PERFORMANSI

Bu sezon ligde 33 maça çıkan ve 31 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmıştı.




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