Galatasaray değil Roma: Mario Hermoso

Galatasaray'ın daha önce anlaşma sağladığı belirtilen Mario Hermoso'da Roma son anda devreye girdi ve transferi bitirdi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Mario Hermoso, Roma'nın teklifini kabul etti.
ROMA, GALATASARAY'I GEÇTİ
Roma, Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Hermoso için son anda devreye girdi ve iyi bir teklifle oyuncuyu ikna etti.
ROMA'NIN ANLAŞMA ŞARTLARI
İtalyan ekibi, İspanyol oyuncu ile 4 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Ayrıca anlaşmaya göre Hermoso, istediği takdirde 2026 yılında Roma'dan ayrılabilecek.
Galatasaray, 29 yaşındaki stopere bonuslarla birlikte 5.3 milyon euro teklif etmişti.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Hermoso, İspanyol ekibinde 174 maça açıktı ve 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Mario Hermoso, Roma'nın teklifini kabul etti.
ROMA, GALATASARAY'I GEÇTİ
Roma, Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Hermoso için son anda devreye girdi ve iyi bir teklifle oyuncuyu ikna etti.
ROMA'NIN ANLAŞMA ŞARTLARI
İtalyan ekibi, İspanyol oyuncu ile 4 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Ayrıca anlaşmaya göre Hermoso, istediği takdirde 2026 yılında Roma'dan ayrılabilecek.
Galatasaray, 29 yaşındaki stopere bonuslarla birlikte 5.3 milyon euro teklif etmişti.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Hermoso, İspanyol ekibinde 174 maça açıktı ve 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.